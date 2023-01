https://fr.sputniknews.africa/20230104/poutine-ordonne-la-mise-en-service-dune-fregate-equipee-de-missiles-hypersoniques-zircon-1057499735.html

Poutine ordonne la mise en service d'une frégate équipée de missiles hypersoniques Zircon

Poutine ordonne la mise en service d'une frégate équipée de missiles hypersoniques Zircon

Le chef du Kremlin a ordonné ce mercredi 4 janvier la mise en service de la frégate Amiral Gorchkov équipée de missiles de croisière hypersoniques Zircon. 04.01.2023, Sputnik Afrique

La frégate Amiral Gorchkov doté de systèmes de missiles de croisière hypersoniques Zircon entre en service sur l'ordre de Vladimir Poutine.S'adressant aux participants à la cérémonie, le dirigeant russe a salué "un grand travail commun" qui avait apporté "de bons résultats".Pour sa part, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a fait savoir que le navire traversera les océans Indien et Atlantique, ainsi que la Méditerranée.Le déploiement de la frégate polyvalente équipée de missiles Zircon avait été annoncé par le chef du Kremlin le 21 décembre dernier.Selon la Défense russe, Zircon est le premier missile hypersonique de croisière au monde capable d’effectuer un vol aérodynamique prolongé en manœuvrant dans l’atmosphère grâce à son propre moteur. Pouvant voler à une vitesse de plus de 10.000 km/h et à 20 kilomètres d’altitude, l’engin a une portée de 1.000 kilomètres.

