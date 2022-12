Poutine: Les missiles nucléaires Sarmat bientôt opérationnels, des Zirkon déployés

Des livraisons de missiles hypersoniques Zirkon de déploiement naval ont été lancées, a déclaré Sergueï Choïgou

En 2023, plus de 22 lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux Sarmat, Iars et Avangard devront aussi être déployés et mis en alerte. Le déploiement de nouveaux missiles Sarmat a déjà démarré après leurs tests réussis.

En plus de cela, trois bombardiers stratégiques Tu-160M compléteront aussi l’arsenal militaire russe en 2023.