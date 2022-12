https://fr.sputniknews.africa/20221221/choigou-le-coup-detat-finance-par-loccident-en-2014-est-a-lorigine-du-conflit-en-ukraine-1057338260.html

Choïgou: le coup d'État financé par l'Occident en 2014 est à l’origine du conflit en Ukraine

Le conflit actuel en Ukraine a été provoqué par la politique des pays occidentaux qui ont financé le coup d'État en Ukraine en 2014 et ont ensuite utilisé les...

S’exprimant ce mercredi 21 décembre lors d’une réunion avec Vladimir Poutine, le ministre russe de la Défense est revenu sur les déclarations d’Angela Merkel concernant les accords de Minsk.Le ministre a souligné que depuis le début du conflit, 27 pays, dont les États-Unis et les pays de l’Otan, ont déjà livré à l’Ukraine des armes pour un montant de 97 milliards de dollars.D’après le ministre, des officiers d'état-major de l'Otan, des artilleurs et d'autres spécialistes étrangers sont présents dans la zone de l’opération spéciale. En outre, plus de 500 engins spatiaux américains et de l'Otan travaillent dans l'intérêt des forces de Kiev. Parmi ces engins, 70 sont militaires alors que le reste est à double usage.

