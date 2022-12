https://fr.sputniknews.africa/20221221/nous-connaissons-nos-atouts-poutine-evoque-les-points-forts-de-la-russie-1057342859.html

"Nous connaissons nos atouts": Poutine évoque les points forts de la Russie

"Nous connaissons nos atouts": Poutine évoque les points forts de la Russie

La triade nucléaire, les forces aérospatiales et la marine: voici les points forts de la Russie, selon Vladimir Poutine. Le Président russe a toutefois énoncé... 21.12.2022, Sputnik Afrique

Les points forts de l’armée russe sont ses forces nucléaires, aérospatiales et navales, a déclaré ce mercredi 21 décembre Vladimir Poutine lors d'une réunion élargie du ministère russe de la Défense.Des missiles nucléaires intercontinentaux Sarmat et la frégate Admiral Gorchkov, équipée de tout nouveaux missiles hypersoniques Zirkon, seront prochainement mis en service opérationnel, a-t-il notamment annoncé lors de la réunion.Ce constat flatteur n’a pas empêché M.Poutine de pointer les domaines nécessitant des progrès:La Russie va continuer à développer son potentiel militaire, "sur sa propre base scientifique, technologique, industrielle et de personnel" sans porter préjudice à l'économie ou à la sphère sociale.Ne resteront que des "petits sous" pour les "voisins"Il a critiqué au passage la situation dans les pays "voisins": "Bientôt, ils n'auront plus rien du tout. Tout ne sera plus que sous la forme de petits sous: de l'argent, des armes, des munitions, rien que des petits sous".Par contre, en Russie, la situation n’est pas la même:

