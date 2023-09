https://fr.sputniknews.africa/20230916/kim-jong-un-decouvre-des-missiles-hypersoniques-kinjal-des-bombardiers-et-pas-que---photos-1062145796.html

Kim Jong-un découvre des missiles hypersoniques Kinjal, des bombardiers stratégiques, et pas que!

D'abord, des Su-35, ensuite des Kinjal. Dans un aérodrome extrême-oriental, le ministre russe de la Défense a présenté au dirigeant nord-coréen l'intercepteur...

Le périple russe du dirigeant nord-coréen se poursuit. Kim Jong-un est arrivé ce samedi à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, en provenance de Komsomolsk-sur-l'Amour, où il a visité vendredi des usines aéronautiques. Il a été accueilli par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.Le commandant de l'aviation à longue portée des forces aérospatiales russes, Sergueï Kolybach, a raconté en détail au Nord-Coréen les capacités techniques du missile hypersonique. Le complexe comprend le MiG-31I, équipé du missile aérobalistique hypersonique Kinjal et d'un système de contrôle de missile.Choïgou a montré à Kim des bombardiers stratégiques russes - les Tu-160, Tu-95 et Tu-22M3 - qui sont capables de transporter des armes nucléaires et constituent l'épine dorsale de la force d'attaque nucléaire aérienne russe, a déclaré le ministère russe de la Défense.Les capacités de combat des chasseurs-bombardiers supersoniques Su-34, Su-30SM, Su-35S et de l'avion d'attaque Su-25SM3 ont été rapportées par les commandants d'équipage des avions de combat.Kim à bord de la frégate Maréchal ChapochnikovLes systèmes de missiles et l'artillerie de la frégate Maréchal Chapochnikov ont été également présentés au dirigeant nord-coréen lors de sa visite à Vladivostok.La frégate abrite des systèmes de missiles antinavires Uran et des systèmes de missiles de croisière universels Kalibr, ainsi qu’un canon automatique de 100 mm A-190.Le commandant en chef de la marine, l'amiral Nikolaï Evmenov, a informé Kim Jong-un et le ministre russe de la Défense des caractéristiques des missiles et des armes d'artillerie maritimes russes modernes dont est équipée la frégate modernisée.Ces complexes d'armements distinguent le navire des grands bâtiments anti-sous-marins du projet 1155 et élargissent considérablement ses capacités de combat. Avec ces armes, le Maréchal Chapochnikov est capable non seulement de combattre efficacement les sous-marins ennemis modernes, mais également de combattre les ennemis de surface sur de longues distances, ainsi que de lancer des frappes précises contre des sites côtiers et situés à une distance considérable du littoral.Visite historiqueLe Président russe et le dirigeant nord-coréen se sont rencontrés mercredi au cosmodrome de Vostotchny.Arrivé en Russie mardi, M.Kim a invité M.Poutine à se rendre prochainement en Corée du Nord, mais aucun accord n'a été signé entre les deux pays, selon le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.Le chef de l'État russe a notamment évoqué des "perspectives" de coopération militaire malgré les sanctions internationales visant Pyongyang à cause de ses programmes nucléaires et de mise au point de missiles.

