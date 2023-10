https://fr.sputniknews.africa/20231022/ce-pays-africain-disposera-du-deuxieme-plus-grand-stade-de-football-au-monde-1062991852.html

Ce pays africain disposera du deuxième plus grand stade de football au monde

En prévision de la Coupe du monde 2030, un gigantesque stade devra être construit à proximité de Casablanca. D’une capacité prévue de 113.000 places, il... 22.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-22T11:11+0200

Le Maroc, qui doit organiser la CAN 2025 et coorganiser le Mondial 2030, va construire un nouveau stade de football, relate le site Foot Mercato.Selon le média, ce projet a été annoncé le 20 octobre par les dirigeants marocains lors d’une réunion à la Cité du Football et à Lisbonne.Sa capacité sera de 113.000 places. La construction doit débuter en 2025 et sera achevée en 2028.Ce stade sera situé dans la ville de Benslimane, près de Casablanca, indique la source.Le coût du projet, nommé pour l’instant "Grand Stade African", représente 500 millions d’euros.D’après Foot Mercato, ce sera le plus grand stade du continent africain et le deuxième plus grand du monde, après celui du Premier-Mai à Pyongyong, en Corée du Nord. Ce dernier dispose de 115.000 places.Modernisation prévue des stadesEn outre, le gouvernement marocain et la Caisse de dépôt et de gestion ont signé le 20 octobre un accord de partenariat pour financer la modernisation de six stades en vue des deux compétitions de foot.Il s’agit de ceux situés dans les villes de Tanger, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech et Fès, destinées à accueillir les matchs de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et le Mondial 2030, selon un communiqué du Département du Premier ministre.Début octobre, la FIFA avait annoncé retenir la candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal, les consacrant pays hôtes de la Coupe du monde 2030. Quelques jours auparavant, le comité exécutif de la CAF avait également voté à l’unanimité en faveur de la candidature marocaine pour l'organisation de la CAN 2025.

