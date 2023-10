https://fr.sputniknews.africa/20231005/la-joie-des-marocains-a-lannonce-de-leur-organisation-de-la-coupe-du-monde-2030---images-1062559484.html

La joie des Marocains à l'annonce de leur organisation de la Coupe du monde 2030 - images

La joie des Marocains à l'annonce de leur organisation de la Coupe du monde 2030 - images

La FIFA a annoncé le 4 octobre que le Maroc co-organisera la Coupe du Monde de football 2030 avec l'Espagne et le Portugal.

Après sa désignation pour l'organisation de la CAN 2025, le Maroc a obtenu la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Cette édition de l'événement aura lieu dans six pays (l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, l'Espagne, le Portugal et le Maroc) et trois continents (l'Amérique, l'Europe et l'Afrique), selon la Fédération internationale de football (FIFA).Selon cette dernière, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay accueilleront les trois premiers matchs de la compétition. Le reste sera réparti entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc.Ce sera la première fois depuis 2010, et l'organisation en Afrique du Sud, qu'un pays africain organise la Coupe du monde.Le Maroc "dans le concert des grandes nations"Après cette annonce, le roi Mohamed VI a ensuite confirmé l'information et s'est félicité du choix du Maroc pour l'organisation de cet événement."Un honneur et une responsabilité"Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, a souligné l'importance de cet événement, qui fait figure d'accomplissement:Après la désignation du Maroc, le peuple du pays est descendu dans les rues pour célébrer l'événement.

