https://fr.sputniknews.africa/20230310/mondial-2030-lukraine-out-le-maroc-pourrait-rejoindre-lespagne-et-le-portugal-1058157678.html

Mondial 2030: l’Ukraine out? Le Maroc pourrait rejoindre l’Espagne et le Portugal

Mondial 2030: l’Ukraine out? Le Maroc pourrait rejoindre l’Espagne et le Portugal

L’Ukraine pourrait être évincée par le Maroc aux côtés de l’Espagne et du Portugal dans leur candidature conjointe pour accueillir la Coupe du monde 2030 de... 10.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-10T17:09+0100

2023-03-10T17:09+0100

2023-03-10T17:09+0100

afrique du nord

maghreb

maroc

ukraine

portugal

espagne

mondial 2030

organisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/06/1045562791_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4c85ca68fb87d527de6bbfac6d71e053.jpg

Le Maroc serait sur le point de rejoindre la candidature conjointe de l'Espagne et du Portugal au lieu de l'Ukraine, qui ne serait pas en mesure d’accueillir le tournoi d’ici 2030, relate le site d’actualité sportive The Athletic.Selon le média, l’incertitude au sommet de la Fédération ukrainienne de football (UAF) et la proximité de l’Espagne du Portugal et du Maroc rendraient le tournoi plus pratique. En effet, L’Espagne et le Maroc sont séparés par seulement 14,5 km.Première en Afrique du NordSelon The Athletic, le Maroc aurait déclaré, en juillet 2018, qu’il se porterait candidat à la Coupe du monde 2030, après cinq tentatives infructueuses d’accueillir le tournoi, notamment en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026.En cas de succès en 2030, ce serait le premier pays à accueillir des matchs du Mondial en Afrique du Nord, conclut le site.Une candidature récente pour contribuer au redressementL'Ukraine, l'Espagne et le Portugal ont déposé leur candidature pour accueillir le Mondial 2030 en octobre, plus de sept mois après le début de l’opération spéciale russe en l’Ukraine.L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a soutenu cette candidature conjointe, précise The Athletic. Cette décision a été approuvée par le Président ukrainien Volodymyr Zelensky.La Fédération portugaise de football a déclaré à l’époque que la candidature visait "à contribuer par le pouvoir du football au redressement d’un pays en reconstruction".

afrique du nord

maghreb

maroc

ukraine

portugal

espagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, maroc, ukraine, portugal, espagne, mondial 2030, organisation