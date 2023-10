https://fr.sputniknews.africa/20231020/le-maroc-modernisera-six-stades-de-foot-et-en-construira-un-autre-en-vue-de-la-can-2025--1062959657.html

Le Maroc modernisera six stades de foot et en construira un autre en vue de la CAN 2025

Le Maroc modernisera six stades de foot et en construira un autre en vue de la CAN 2025

Le gouvernement marocain et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont signé un accord de partenariat pour financer la modernisation de six stades de football... 20.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-20T19:33+0200

2023-10-20T19:33+0200

2023-10-20T20:29+0200

maghreb

maroc

coupe d'afrique des nations de football (can)

mondial 2030

football

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/18/1055957322_0:238:1600:1138_1920x0_80_0_0_23ef9f532bde3fc3e3eda2a3a9834a9e.jpg

Le Maroc construira un stade et en renovera six autres destinés à accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et le Mondial 2030, conformément à une convention de partenariat signée ce vendredi 20 octobre par le gouvernement du pays et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).Les signataires ont assuré que l'ensemble des acteurs sont mobilisés pour réunir toutes les conditions afin que l'organisation de ces deux événements sportifs se déroule sous les meilleurs auspices. La cérémonie de signature s'est déroulée sous la présidence du Premier ministre Aziz Akhannouch.Avec cette convention, le gouvernement aura parachevé la mise en place des sources de financement pour la mise à niveau et la construction des stades devant accueillir les phases finales de la CAN 2025 et du Mondial 2030. Ainsi, aux termes de la convention, un budget de quelque 9,5 milliards de dirhams sera mobilisé pour la mise en œuvre des projets d’investissement relatifs à la mise à niveau de ces stades, en conformité avec les normes de la CAF dans la période 2023-2025. Une modernisation ultérieure sera opérée lors de l'étape suivante, en conformité avec les normes de la FIFA pour un budget allant de 4,5 à 6 milliards de dirhams, et ce, sur la période 2025 – 2028, précise le communiqué. Plus tôt ce mois-ci, la FIFA avait annoncé retenir la candidature conjointe du Maroc, de l'Espagne et du Portugal les consacrant pays hôtes de la Coupe du monde 2030. Quelques jours auparavant, le comité exécutif de la CAF avait également voté á l’unanimité en faveur de la candidature marocaine pour l'organisation de la CAN 2025.

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maghreb, maroc, coupe d'afrique des nations de football (can), mondial 2030, football, sport