Le pays hôte de la CAN 2025 a été défini

Maintenant, c’est officiel. Le Maroc a été désigné organisateur de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations. C’est ce qu’a déclaré ce 27 septembre le président de la Confédération panafricaine, Patrice Motsepe.Selon M.Motsepe, cette expérience d’accueil d’un championnat de football devrait renforcer le Maroc pour l’organisation du Mondial 2030. Le royaume chérifien accueillera la CAN pour la deuxième fois depuis 1988.Absence de candidatsCette candidature a été votée à l’unanimité des 22 membres présents. Par ailleurs, les membres du Comité exécutif de la CAF ont abouti à cette décision de manière naturelle, les autres candidats s’étant retirés de la course.D’abord, c’est Fédération algérienne de football (FAF) qui a annoncé le 26 septembre son retrait, dans un courrier adressé la Confédération africaine de football (CAF). Quelques heures plus tard, le duo des Fédérations du Nigeria et du Bénin a fait les mêmes déclarations. Enfin, la Zambie a abandonné la course après le rapport du cabinet Rolland Berger lu devant les membres du comité exécutif de la CAF.Quant à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), elle aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.Des infrastructures modernesLe Maroc développe activement le secteur du football, ayant déjà signé plus de 40 conventions avec ses homologues africains. Les accords concernent la formation, les infrastructures, le partage des savoir-faire techniques, explique le 360 sport.Le royaume chérifien dispose déjà d’infrastructures de classe mondiale dont le Complexe Mohammed VI de Maâmora à Casablanca. Il a déjà accueilli deux des trois dernières finales de la Ligue des Champions de la CAF. D’autres grands stades tels que celui de Tanger et le Complexe Moulay Abdellah sont actuellement fermés pour travaux.

