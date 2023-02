https://fr.sputniknews.africa/20230207/le-maroc-a-les-plus-grandes-chances-dorganiser-la-can-2025-1057845263.html

Le Maroc a les plus grandes chances d'organiser la CAN 2025

Le Royaume est en compétition avec l'Algérie, le Nigeria, le Bénin et la Zambie pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2025. Le pays... 07.02.2023, Sputnik Afrique

maroc

coupe d'afrique des nations can

football

L'agence de presse égyptienne du Moyen-Orient (MENA) a écrit que le Maroc a les plus grandes chances de remporter l'honneur d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN 2025), compte tenu des stades et des infrastructures dont dispose le Royaume.L'agence souligne que le Maroc a déposé un dossier distingué auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour accueillir la CAN pour la deuxième fois de son histoire, sachant que le Royaume est en compétition avec l'Algérie, le Nigeria, le Bénin et la Zambie pour organiser cette compétition. Le pays avait accueilli cette coupe une seule fois en 1988.L’agence a indiqué que la CAF s'apprête à annoncer prochainement le nom du pays qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2025, notant que l'édition 2025 devait se tenir en Guinée, mais la CAF a décidé de retirer l'organisation à ca pays en raison du retard accusé dans les préparatifs.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

