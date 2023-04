Si la CAN 2023 était retirée à la Côte d’Ivoire, ce pays serait prêt à prendre la relève

https://fr.sputniknews.africa/20230427/si-la-can-2023-etait-retiree-a-la-cote-divoire-ce-pays-serait-pret-a-prendre-la-releve-1058896673.html

L’Algérie pourrait être le possible remplaçant de la Côte d’Ivoire pour l’organisation de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024, annonce le site d'actualités Foot Africa.D’après lui, cette rumeur est largement partagée dans certains médias algériens.Pourtant, l’Algérie fait déjà partie des pays candidats à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Elle figure sur la liste des pays candidats dévoilée ce jeudi 27 avril par la Confédération africaine de football (CAF). Elle devra soumettre sa candidature finale, y compris tous les documents de candidature et d'accueil d’ici le 23 mai, précise la CAF.En octobre 2022, l’Algérie avait en outre exprimé sa volonté de présenter sa candidature pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025 suite au retrait de la Guinée.Ultimatum ou coup de pression?Le 15 avril, la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé avoir accueilli le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Veron Mosengo-Omba pour une visite de 48 heures. Le responsable a visité le stade Mustapha-Tchaker de Blida, selon la FAF.D’après le site d’information Algérie 360, M.Mosengo-Omba a pris le pouls des dirigeants algériens sur la disponibilité de leur pays à accueillir éventuellement la CAN 2023.Il reste toutefois une inconnue, à savoir si la CAF a fixé un ultimatum à la Côte d’Ivoire afin de d’achever ses sites dans les délais prévus, où bien s’il s’agit simplement d’un coup de pression pour faire accélérer les chantiers, conclut Algérie 360.Des préparatifs trop lents en Côte d’Ivoire?Selon le site, la Confédération africaine de football (CAF) aurait envoyé un message à la Fédération ivoirienne, menaçant de lui enlever l'organisation de la CAN 2023 si elle n’accélérait pas les travaux inhérents à la compétition.Un des responsables du Comité d'organisation de la CAN, gardant l’anonymat, a répondu à l’ancien international ivoirien en expliquant le plan de communication de l’organisation de cette CAN.La Côte d’Ivoire avait obtenu le droit d’héberger la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en novembre 2022.

