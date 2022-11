https://fr.sputniknews.africa/20221113/can-2023-la-cote-divoire-devient-officiellement-lhote-de-la-competition---1056803685.html

CAN 2023: la Côte d’Ivoire devient officiellement l’hôte de la compétition

C’est donc officiel. La Côte d’Ivoire accueillera la CAN 2023. Les documents nécessaires ont été signés le 11 novembre lors d’une cérémonie. 13.11.2022, Sputnik Afrique

La Côte d’Ivoire a officiellement obtenu l’Accord d’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations pour 2023. Elle sera ainsi le pays hôte de cette 34ème Édition, relate la Fédération ivoirienne de football (FIF).Le document a été signé le 11 novembre à Abidjan par le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, son secrétaire général, Veron Musonge-Omba, et le président de la FIF, Idriss Yacine Diallo.De son côté, le président de la FIF s’est dit honoré et fier de voir aboutir le projet de l’organisation de la Coupe.De plus, outre l’Accord d’Accueil, la Lettre de Confirmation a aussi été signée par M.Motsepe et le président du comité d’organisation locale, le COCAN, François Albert Amichia.En outre, le Premier ministre du pays, Patrick Achi, qui a présidé la cérémonie officielle de signature, a affirmé que cette Coupe d’Afrique des Nations serait celle de l’hospitalité.

