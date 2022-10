https://fr.sputniknews.africa/20221002/lalgerie-annonce-sa-candidature-pour-accueillir-la-can-suite-au-retrait-de-la-guinee-1056374995.html

L’Algérie annonce sa candidature pour accueillir la CAN suite au retrait de la Guinée

L’Algérie annonce sa candidature pour accueillir la CAN suite au retrait de la Guinée

Alger a exprimé officiellement sa volonté de présenter sa candidature pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025. La compétition doit être réattribuée... 02.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-02T16:33+0200

2022-10-02T16:33+0200

2022-10-02T16:33+0200

algérie

football

coupe d'afrique des nations can

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1052119298_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cf6780a80d086a12fed5dee38db5ba79.jpg

Suite au retrait à la Guinée de son droit à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 par la Confédération africaine de football (CAF), un autre pays veut prendre le relais.Selon l’agence TSA Algérie, le pays des Fennecs a exprimé le souhait d’organiser et d’accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025. Une décision qui a été confirmée le 1er octobre par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, lors de la réunion du Bureau exécutif de la CAF à Alger.De son côté, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebdag, a confirmé qu’Alger présente sa candidature.Une riche expérienceD’après lui, cité par le média, "nous allons présenter un dossier solide pour défendre les chances" du pays pour accueillir la compétition.Il a aussi tenu à ajouter, qu’en matière d’organisation, "il n’y a aucune différence entre la CHAN (Championnat d'Afrique des nations de football) et la CAN".Notamment, l’Algérie a organisé avec succès les Jeux méditerranéens d’Oran l’été dernier. De plus, elle va accueillir la Coupe d’Afrique des nations pour les sélections A’ du 13 janvier au 4 février 2023.

algérie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, football, coupe d'afrique des nations can, afrique