La Guinée se voit retirer l'organisation de la CAN 2025

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a officialisé le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à la... 01.10.2022, Sputnik Afrique

La Confédération africaine de football (CAF) a retiré à la Guinée le droit d'organiser la Coupe d'Afrique des nations, a annoncé Patrice Motsepe, président de la CAF à l'issue des rencontres à Conakry avec les autorités sportives guinéennes et le président de la Transition, Mamadi Doumbouya.M. Motsepe a relevé que la décision de la CAF remontait en fait à juillet.La CAF réunit ce samedi 1er octobre son comité exécutif. À rappeler que le colonel Doumbouya avait nommé en mars un nouveau comité d'organisation, évinçant l'ancienne équipe, dont l'un des membres exprimait publiquement ses doutes quant à la faisabilité du projet d'organiser une CAN dans le pays.Il a aussi pris un décret déclarant l'organisation de la CAN 2025 "d'intérêt national et prioritaire".

