La Russie restera le premier exportateur mondial de blé en 2023, selon Poutine

Leader mondial en matière d'exportation de blé, un produit pour lequel l'Afrique porte un grand intérêt, la Russie a de fortes chances de maintenir cette place... 13.10.2023

La récolte de céréales sera très importante en Russie en 2023, le pays devrait conserver sa première place mondiale pour les exportations de blé, a annoncé ce 13 octobre le Président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil des dirigeants de la Communauté des États indépendants (CEI) à Bichkek, au Kirghizstan.Le Président a rappelé qu’en 2022, les agriculteurs russes avaient établi un record historique avec une récolte d’environ 158 millions de tonnes.Ce volume dépasse globalement les récoltes moyennes à long terme.L'Afrique, un grand importateur de blé russeLe Président Poutine a annoncé en juillet, lors du sommet Russie-Afrique, que Moscou enverrait gratuitement une importante cargaison de de 25.000 à 50.000 tonnes de céréales à titre d’aide humanitaire à six pays africains - Burkina Faso, Érythrée, Mali, République centrafricaine, Somalie et Zimbabwe- figurant sur la liste du Programme alimentaire mondial (PAM). Ces livraisons seront réalisées d’ici la fin de 2023, a indiqué le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov le 9 octobre, lors d’une rencontre avec le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit.L'Afrique à travers l'Égypte est l’un des plus grands importateurs de blé russe. L’Union céréalière russe a annoncé ce 13 octobre que l'Agence nationale égyptienne d'approvisionnement alimentaire (GASC) avait convenu cette semaine d'acheter près de 800.000 tonnes de blé russe. En septembre, l’Egypte était devenue le plus gros importateur du céréales russes pour le deuxième mois consécutif avec un achat de 782.000 tonnes.

