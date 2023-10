https://fr.sputniknews.africa/20231013/legypte-a-convenu-dacheter-pres-de-800000-tonnes-de-ble-a-la-russie--1062757493.html

L'Égypte a convenu d'acheter près de 800.000 tonnes de blé à la Russie

L'Égypte a convenu d'acheter près de 800.000 tonnes de blé à la Russie

Dans le cadre d'un appel d'offres, le Caire a acheté environ 800.000 tonnes de blé russe, selon l'Union russe des exportateurs de céréales. En septembre... 13.10.2023, Sputnik Afrique

L'Agence nationale égyptienne d'approvisionnement alimentaire (GASC) a convenu cette semaine d'acheter près de 800.000 tonnes de blé à la Russie, a rapporté l'Union russe des exportateurs de céréales ce 13 octobre.Selon la source, l’Agence a lancé un appel d'offres le 12 octobre pour un nouvel achat de blé, soumis à certaines conditions prédéterminées, notamment en termes de livraison, d’un délai compris entre 15 et 30 jours, ainsi qu’un paiement réalisé en 180 ou 270 jours au choix de l'acheteur.Le coût de livraison a été fixé à 260 dollars la tonne avec un paiement différé de 180 jours.En outre, l’Union a annoncé le 10 octobre que la GASC avait acheté 480.000 tonnes de blé russe dans le cadre d’un autre appel d'offres au prix de 265 dollars la tonne, avec livraison par lettre de crédit et report de paiement de 270 jours.Ainsi, le volume total de ce produit que l'Égypte s’est engagée à acheter à la Russie cette semaine est de 780.000 tonnes.Grand importateurL’Égypte est l’un des plus grands importateurs de blé russe.En septembre, le pays est devenu pour le deuxième mois consécutif le plus gros importateur de ce produit, selon l’Union céréalière russe. Le pays nord-africain a acheté 782.000 tonnes, même si les volumes enregistrés sont inférieurs de 31% par rapport à ceux de septembre 2022.

