https://fr.sputniknews.africa/20230929/legypte-discute-avec-la-russie-de-lachat-dun-million-de-tonnes-de-ble-1062437671.html

L’Égypte discute avec la Russie de l’achat d’un million de tonnes de blé

L’Égypte discute avec la Russie de l’achat d’un million de tonnes de blé

Les diplomates russes et égyptiens, ainsi que les ministères de l’Agriculture des deux pays, sont en contact pour l'achat par Le Caire d'un lot considérable de... 29.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-29T15:56+0200

2023-09-29T15:56+0200

2023-09-29T15:56+0200

blé

céréales

achat

égypte

russie

agriculture

pourparlers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057243633_0:73:2035:1217_1920x0_80_0_0_f7eaeaa89371fccb5dc88a230eb310c2.jpg

L’Égypte tient des pourparlers avec la Russie concernant l’achat de blé, a déclaré auprès des médias russes Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. Les contacts se font via les ministères de l'Agriculture et les ambassades des deux pays.L’Égypte envisage d’acheter environ un million de tonnes de blé, a rapporté Bloomberg. La livraison devrait avoir lieu cette saison. La décision pourrait être prise entre les gouvernements, sans appel d’offres, selon l’agence.Acheteur traditionnelL’Égypte est l’un des plus grands importateurs de blé russe.Ainsi, en juillet et en août, le pays a acheté 1,28 million de tonnes de ce produit, soit presque 12% de plus que la même période en 2022, a rapporté début septembre l'Union russe des exportateurs de céréales. Cela a fait du Caire le premier importateur de blé russe.Durant cette année agricole (qui a commencé en juillet 2023), la Russie peut récolter 130 millions de tonnes de céréales, selon les prévisions du ministère russe de l’Agriculture.

égypte

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

blé, céréales, achat, égypte, russie, agriculture, pourparlers