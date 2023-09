https://fr.sputniknews.africa/20230906/ces-trois-pays-africains-dans-le-top-5-des-importateurs-de-cereales-russes-1061915995.html

Ces trois pays africains dans le top 5 des importateurs de céréales russes

Les exportations de céréales russes battent des records, avec de nouveaux points de croissance comme l'Amérique latine et l'Afrique, selon l'Union céréalière... 06.09.2023, Sputnik Afrique

La Russie a expédié en août 7,7 millions de tonnes de céréales, un record depuis 7 ans, a fait savoir à Sputnik Elena Tiourina, chef du département d'analyse de l'Union céréalière russe (UCR). Il s'agit du blé, de l'orge et du maïs. Les livraisons se sont intensifiées vers l'Amérique latine, absente l'année agricole précédente, et vers l'Afrique, a souligné la responsable.L'année agricole 2023-2024 a commencé le 1er juillet, et le record précédent avait été enregistré en 2017-2018. Durant l'année agricole 2021-2022, les expéditions se sont chiffrées à 7,2 millions de tonnes, selon elle.D'après des experts, la Russie a livré en août 6,5 millions de tonnes de céréales, soit 36,6% de plus que l'année dernière, un million de tonnes d'orge (+7%), 212.000 tonnes de maïs (+88%). L'Égypte est le plus grand importateur avec plus de 900.000 tonnes de céréales, même si les volumes ont été de 35% inférieurs par rapport à août 2022.Le top 5 inclut encore deux pays africainsL'Algérie vient deuxième. Les exportations vers ce pays se sont presque multipliées par 7, à 610.000 tonnes, suivies par la Turquie (482.000 tonnes, -32% par rapport à août 2022).Le Kenya (444.000 tonnes, des exportations multipliées par 12) fait également partie du top 5.Le nombre de pays ayant reçu du blé russe en août a un peu diminué, passant de 36 à 33, ce qui s'explique, selon Mme Tiourina, par l'apparition de nouvelles destinations et la croissance des livraisons vers l'Afrique.Ainsi, les exportations sont en hausse vers l'Arabie saoudite (190.000 tonnes en août), le Soudan (139.000 tonnes), le Yémen et la Tunisie (131.000 et 94.000 tonnes). Le Mozambique (53.000 tonnes), l'Érythrée (33.000 tonnes), la Somalie et le Nigeria (31.000 tonnes chacun) et le Congo (25.000 tonnes) comptent aussi parmi les importateurs.Un marché concurrentielLa concurrence sur le marché est cependant importante, note la responsable. Si les prix du blé européen sont au niveau du début de l'année, à 250 dollars la tonne, le prix du blé américain diminue, il est aujourd’hui à 234 dollars la tonne (-14% depuis le début de la saison, soit le 1er juillet).La Russie vend son blé à environ 235 dollars la tonne. Les droits d'exportation pour le blé russe ont cependant augmenté, ce qui risque d'impacter à l'avenir les volumes exportés. Les livraisons vers l'Amérique latine deviennent en outre un facteur de baisse des prix par les exportateurs de blé américain, explique l'experte.

