https://fr.sputniknews.africa/20230904/poutine-la-livraison-de-cereales-russes-vers-six-pays-africains-demarrera-la-semaine-prochaine-1061862186.html

Poutine: la livraison de céréales russes vers six pays africains démarrera dans les semaines à venir

Poutine: la livraison de céréales russes vers six pays africains démarrera dans les semaines à venir

La livraison gratuite de céréales russes vers six pays africains démarrera d'ici deux ou trois semaines, a déclaré ce 4 septembre le Président russe. Chaque... 04.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-04T15:45+0200

2023-09-04T15:45+0200

2023-09-04T16:19+0200

céréales

russie

afrique

turquie

accord céréalier d’istanbul (2022)

livraisons

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/04/1060328641_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59526da6c83cfe086b923bebe7f050a9.jpg

La Russie commencera la livraison de ses céréales gratuites vers six pays africains d'ici deux ou trois semaines, a annoncé ce 4 septembre Vladimir Poutine à l'issue de ses négociations avec Recep Tayyip Erdogan dans la ville russe de Sotchi.Il s'agit de cargaisons de 25.000 à 50.000 tonnes destinées à chacun d’entre eux. Précédemment, le dirigeant russe avait cité les pays destinataires de ce don: le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée.Les négociations avec les pays concernés sont en phase finale, a-t-il précisé. "Les livraisons commenceront dans les semaines à venir", conclut-il. Moscou est également prêt à fournir jusqu’à 1 million de tonnes de blé à des prix préférentiels via la Turquie pour les réacheminer vers les pays pauvres, poursuit le Président russe. À ce sujet, le Kremlin compte sur une aide du Qatar. Cependant, cette initiative ne représente pas une alternative à l'accord céréalier, a précisé M.Poutine. De son côté, la Turquie est prête à traiter le blé avant son expédition. Vers une reprise de l'accord céréalier?Revenant sur ce sujet, le Président russe note que la Russie est prête à réanimer l’accord céréalier dès que l’Occident réalisera tous les engagements prévus.Selon lui, Moscou le fera "dès que tous les accords sur la levée des restrictions à l’exportation des produits agricoles russes qui sont fixés seront pleinement respectés".Il a aussi souligné que "la Russie, malgré tous les obstacles, a l'intention de continuer à exporter des denrées alimentaires et des engrais, contribuant ainsi à stabiliser les prix et à améliorer la situation de l'industrie agricole mondiale".

russie

afrique

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

céréales, russie, afrique, turquie, accord céréalier d’istanbul (2022), livraisons