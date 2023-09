https://fr.sputniknews.africa/20230904/la-russie-est-prete-a-negocier-au-sujet-de-laccord-cerealier-annonce-poutine-a-erdogan-1061854631.html

La Russie est prête à négocier au sujet de l’accord céréalier, annonce Poutine à Erdogan

Moscou est prêt à négocier concernant l’accord céréalier, a déclaré ce 4 septembre le Président russe lors d'une entrevue avec son homologue turc dans la ville russe de Sotchi.De son côté, Recep Tayyip Erdogan a indiqué que ces pourparlers devraient devenir "importants" pour l'Afrique et le monde entier:Au menu des discussionsOutre l’accord céréalier suspendu par la Russie suite au non-respect de ses conditions par la communauté internationale, les deux chefs d’État aborderont aujourd’hui le projet d’un hub de transport de gaz russe en Europe via la Turquie.Selon le Président turc, son implantation devrait enrichir les relations entre Moscou et Ankara. Pour sa part, le chef de l’État russe a estimé que ce hub gazier rendrait la situation énergétique plus stable.En plus de cela, les parties reviendront sur la construction de la centrale nucléaire d'Akkuyu, assurée par le géant nucléaire russe Rosatom. Après la livraison d’un premier lot de combustible nucléaire sur le site fin avril, le premier réacteur devrait être lancé en 2024, a assuré le Président russe, au début de l’entrevue.Erdogan a également évoqué l'objectif de passer de 62 à 100 milliards de dollars dans les volumes d'échanges commerciaux russo-turcs. Au niveau de leurs banques centrales, les pays se donnent pour objectif de tenir des consultations sur l'augmentation des transactions en devises nationales, selon lui.

