Les pourparlers entre Poutine et Erdogan à Sotchi – vidéo

Les pourparlers entre Poutine et Erdogan à Sotchi – vidéo

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a atterri à Sotchi, en Russie, pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Il s'agit de leur première rencontre depuis... 04.09.2023

2023-09-04

2023-09-04T12:28+0200

2023-09-04T12:42+0200

Les pourparlers entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont lieu ce lundi 4 septembre dans le sud-ouest de la Russie.L'accord céréalier et la création d'un hub énergétique en Turquie sont à l'ordre du jour. Recep Tayyip Erdogan est accompagné par ses ministres des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances et de l'Énergie. Après des négociations dans un format élargi, les Présidents poursuivront leur entretien en tête-à-tête.

