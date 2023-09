https://fr.sputniknews.africa/20230904/entretien-poutine-erdogan-a-sotchi-quels-sujets-au-programme-1061841168.html

Entretien Poutine-Erdogan à Sotchi: quels sujets au programme?

Entretien Poutine-Erdogan à Sotchi: quels sujets au programme?

Les Présidents russe et turc s’entretiendront ce 4 septembre à Sotchi. L’accord céréalier et la création d’un hub énergétique en Turquie seraient à l’ordre du... 04.09.2023, Sputnik Afrique

Une rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se tiendra ce lundi 4 septembre dans la ville russe de Sotchi. Selon Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, le sommet russo-turc portera sur plusieurs sujets brûlants de l’actualité. Parmi ces thèmes figureraient l’accord céréalier et le projet de transport de gaz russe vers l’Europe via le territoire turc, a déclaré à Sputnik Hasan Ünal, analyste politique turc et maître de conférences du département de sciences politiques et de relations internationales à l’Université de Maltepe.Un accord céréalier sous un autre format?Selon l’analyste, la Turquie est favorable à la poursuite de l'accord sur les céréales de 2022. Cependant, la Russie insiste sur le fait que pour cela, l'Occident doit d'abord respecter ses engagements. À l'heure actuelle, il semble que l'Ukraine, en tant que porte-parole des intérêts occidentaux, ne soit pas très intéressée par l'accord sur les céréales.Il pense également que la Turquie et la Russie pourraient conclure un accord séparé sur les céréales, tout comme avec l’Ukraine.Quel que soit l’accord trouvé avec chaque partie, il faut obtenir des garanties mutuelles de non-agression à l'encontre des navires empruntant ce corridor, note M.Unal.Hub énergétiqueLes deux Présidents pourraient également se pencher sur la réalisation d’un projet de transport de gaz russe en Europe via la Turquie.Dossiers régionauxParmi les sujets que MM.Poutine et Erdogan pourraient évoquer à Sotchi figurent aussi d’autres dossiers régionaux -le commerce, l'économie, les relations bilatérales, le nucléaire civil.En outre, la conversation pourrait porter sur les rapports entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et, bien sûr, sur la Syrie: les moyens d’améliorer les relations turco-syriennes, le retour des réfugiés et le renouvellement des dispositions de l'accord d'Adana pour intensifier la lutte commune contre le terrorisme.La dernière rencontre entre Poutine et Erdogan remonte à près d'un an, le 13 octobre 2022 à Astana, en marge du 6e sommet de la Conférence pour la coopération et les mesures de confiance en Asie.

