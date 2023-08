https://fr.sputniknews.africa/20230828/un-nouvel-accord-cerealier-en-vue-le-kremlin-donne-des-precisions-1061698055.html

Un nouvel accord céréalier en vue? Le Kremlin donne des précisions

Plus d'un mois après l'arrêt de l'Initiative céréalière de la mer Noire, la présidence russe a commenté la possibilité d'un autre accord sur les céréales qui... 28.08.2023

Rien de définitif concernant une signature tripartite sur les céréales entre la Russie, la Turquie et le Qatar à ce moment précis, mais des discussions sont en cours, a déclaré ce lundi 28 août Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.Le parti du Président turc a confirmé ce 28 août que des entretiens entre les Présidents russe et turc auraient lieu à Sotchi, en Russie, début septembre. Selon le Parti de la justice et du développement (AKP), les discussions devraient porter sur l’avenir de l’accord céréalier.Tout faire pour approvisionner les pays dans le besoinEntretemps, la Turquie fait des mains et des pieds pour mettre en exergue l'idée de traiter les céréales russes en Turquie en vue de les fournir aux pays les plus pauvres.Dans ce sens, le Président Recep Tayyip Erdogan avait également déclaré plus tôt s'être mis d'accord avec son homologue russe sur la possibilité d'envoyer gratuitement des céréales et des engrais russes aux pays d'Afrique dans le besoin. Le 27 juillet, le Président russe avait promis de fournir gratuitement entre 25.000 et 50.000 tonnes de céréales aux pays africains. Arrêt de l’Initiative de la mer NoireL'accord sur les céréales a expiré le 18 juillet suite à la notification de Moscou envoyée à la Turquie, à l'Ukraine et aux Nations unies faisant état de sa décision de ne pas prolonger sa participation à l’Initiative. Laquelle avait auparavant été prolongée à deux reprises depuis le 18 novembre 2022.Le Président russe avait déjà fait remarquer que les conditions de la Russie n'étaient pas respectées, malgré les efforts de l'Onu, parce que les pays occidentaux n'ont pas la volonté de tenir leurs promesses.Le chef du Kremlin avait à plusieurs reprises dénoncé que l'Occident exportait la majeure partie des céréales ukrainiennes vers ses propres États, alors que l'objectif principal de l'accord était de fournir des céréales aux pays dans le besoin, y compris les pays africains.

