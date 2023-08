La Russie partante pour la livraison gratuite de blé à l’Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230823/la-russie-partante-pour-la-livraison-gratuite-de-ble-a-lafrique-1061545375.html

Une source de Sputnik participant aux pourparlers sur la reprise de l’accord céréalier d’Istanbul a révélé les délais de la première expédition de blé gratuit pour les pays nécessiteux d’Afrique.Le 22 août, Vladimir Poutine a annoncé dans son message au forum des BRICS que les pourparlers avec des partenaires africains sur des livraisons gratuites de céréales touchaient à leur fin. Selon lui, la Russie a décidé de commencer par l’envoi gratuit de 25.000 à 50.000 tonnes à six pays africains, chacun. Les frais de transport seront également pris en charge par la Russie.Elle a cependant refusé de commenter les informations sur la participation de la Turquie et du Qatar au processus.Le Président turc Recep Tayyip Erdogan avait précédemment déclaré que son pays œuvrait pour que le blé russe soit traité en Turquie et livré aux pays les plus pauvres.Il avait également signalé qu’il s’était entendu avec Vladimir Poutine sur la possibilité de fournir gratuitement des céréales et engrais russes aux pays africains en proie à la famine.Suspension de l’initiative de la mer NoireLe Président russe avait fait savoir l’automne dernier que Moscou était prêt à livrer gratuitement aux pays les plus pauvres l’ensemble du blé prévu dans le cadre de l’initiative céréalière de la mer Noire.Celle-ci n’a plus d’effet depuis le 18 juillet. La Russie a informé la Turquie, l’Ukraine et l’Onu de son refus de la reconduire. Vladimir Poutine avait signalé que les termes de l’accord concernant la Russie n’avaient pas été honorés malgré les efforts de l’Onu, car les pays occidentaux n’avaient pas l’intention de tenir leurs promesses.Le Président russe avait plusieurs fois indiqué que les pays occidentaux avaient mis la main sur la majeure partie des céréales ukrainiennes. L’objectif principal de l’initiative, à savoir les livraisons aux pays nécessiteux, africains compris, n’avait pas été réalisé.

