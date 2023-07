https://fr.sputniknews.africa/20230728/accord-cerealier-il-faut-trouver-un-autre-format-pour-la-livraison-de-cereales-russes-en-afrique-1060872760.html

Accord céréalier: il faut trouver un autre format pour la livraison de céréales russes en Afrique

Accord céréalier: il faut trouver un autre format pour la livraison de céréales russes en Afrique

La fin de l’accord céréalier de la mer Noire rend nécessaire la recherche d’un autre format pour la livraison de denrées russes en Afrique, estime le député... 28.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-28T15:25+0200

2023-07-28T15:25+0200

2023-07-28T15:25+0200

sommet russie-afrique 2023

afrique subsaharienne

cameroun

russie

vladimir poutine

accord céréalier d’istanbul (2022)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/04/1060328330_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bef94563253e1ce1b04a6b5e391b0458.jpg

Bonaventure Mvondo Assam, vice-président de la commission de défense et sécurité de l’Assemblée nationale camerounaise, estime qu’il faut trouver une nouvelle façon d’acheminer les céréales russes en Afrique après que l’accord d’Istanbul n’a pas été reconduit.Après le discours du Président russe, il n’a toutefois plus de doute, le problème sera réglé.Un discours salvateur"Très très rassurant pour nous qui venons justement d’Afrique", a-t-il ajouté.Il s’est également félicité de l’attention que la Russie accordait à son continent."On sent renaître avec beaucoup de garanties. On sent que nous allons garantir à notre Afrique, notre pays et notre continent un avenir rassurant."Le fait que cet avenir aura lieu dans un monde multipolaire lui redonne de l’assurance.

afrique subsaharienne

cameroun

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, cameroun, russie, vladimir poutine, accord céréalier d’istanbul (2022)