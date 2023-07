Poutine annonce 30 projets énergétiques en cours de développement dans 16 pays africains

"Le potentiel de l'Afrique est évident pour tout le monde. Par exemple, le taux de croissance annuel moyen du PIB du continent au cours des 20 dernières années, 4% et 4,5% par an, dépasse ceux mondiaux. La population [africaine] approche 1,5 milliard de personnes, une croissance plus rapide que partout ailleurs dans le monde. Le fait est que la croissance de la classe moyenne, qui constitue la principale demande en biens et services modernes, dépasse des indicateurs similaires dans la plupart des régions du monde", a salué Poutine.