La Russie fournira gratuitement des céréales à ces pays africains, selon Poutine

Le Président russe affirme que son pays est prêt à livrer gratuitement des céréales à de nombreux États africains, dont le Burkina Faso, le Mali et l'Érythrée. 27.07.2023, Sputnik Afrique

La Russie est prête à fournir à un certain nombre de pays africains de 25.000 et 50.000 tonnes de céréales avec une livraison gratuite dans les mois à venir, a annoncé Vladimir Poutine ce 27 juillet."Nous assurerons également la livraison gratuite de ces produits aux consommateurs", a-t-il ajouté.Le volume de céréales déjà livréLe chef de l’État a noté que son pays avait fourni 11,5 millions de tonnes de céréales aux États africains en 2022. En outre, près de 10 millions de tonnes ont déjà été livrées au cours des six premiers mois de cette année malgré les sanctions imposées.Selon M.Poutine, les pays occidentaux entravent les livraisons de céréales et d'engrais russes, tout en accusant hypocritement Moscou d'être à l'origine de la crise sur le marché alimentaire mondial.Dans la foulée, le Président a estimé que l'Afrique peut en perspective non seulement se nourrir elle-même, mais aussi devenir une exportatrice de denrées alimentaires. Moscou la soutiendra.

