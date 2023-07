https://fr.sputniknews.africa/20230722/lafrique-aura-des-cereales-meme-sans-linitiative-de-la-mer-noire-selon-un-politicien-allemand-1060687726.html

L’Afrique aura des céréales même sans l’initiative de la mer Noire, selon un politicien allemand

La suspension de l’initiative céréalière de la mer Noire n’empêchera pas la Russie de subvenir aux besoins des pays africains nécessiteux, a suggéré auprès de... 22.07.2023, Sputnik Afrique

L’ex-député du Bundestag et membre du parti Alternative pour l’Allemagne Waldemar Herdt a évalué pour Sputnik les retombées pour les pays africains de la suspension par la Russie de l’accord sur les céréales.Il a souligné que la mise à l’arrêt de l’accord céréalier n’aurait pas d’impact sensible sur la situation des pays et peuples nécessiteux, y compris en Afrique.Mise à l’arrêt de l’initiativeLa Russie a refusé de prolonger l’initiative céréalière de la mer Noire signée en été 2022 par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu qui a expiré le 18 juillet.En expliquant son non-renouvellement, Vladimir Poutine a fait remarquer que le volet de l’accord concernant la Russie n’avait pas été respecté et que la Russie rentrerait dans l’accord dès que les conditions de ce volet seraient remplies.Le jour de l’arrêt de l’accord, le porte-parole du Président russe a confirmé les propos de ce dernier relatifs à l’intention de Moscou de soutenir les pays nécessiteux et de compenser gratuitement les livraisons de céréales ukrainiennes.Nouvel itinéraire des livraisonsAprès que la situation s’est compliquée en mer Noire, la Russie pourrait réorienter ses exportations vers le "couloir Nord-Sud" (via la Caspienne et l’Iran), selon Andreï Baklanov, professeur de l’École des hautes études en sciences économiques de Moscou.Et d’ajouter: le corridor "Nord-Sud se trouve loin de la zone des sanctions, de la portée de l’Occident. C’est un itinéraire clé. Il offre de bonnes conditions.

