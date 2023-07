https://fr.sputniknews.africa/20230719/arrogance-et-desinvolture-poutinesur-le-non-respect-par-loccident-de-laccord-cerealier-1060647614.html

"Arrogance et désinvolture": Poutine sur le non-respect par l'Occident de l’accord céréalier

Malgré les efforts de l'Onu pour respecter les termes de l'accord sur les céréales, l'Occident n'a pas rempli les conditions posées par la Russie, ce qui est... 19.07.2023, Sputnik Afrique

Le non-respect des conditions russes dans le cadre de l’Initiative de la mer Noire relève de l’arrogance, a déclaré ce 19 juillet le Président Vladimir Poutine lors d'une réunion par vidéoconférence avec des membres du gouvernement russe.L’accord a été reconduit plusieurs fois, dont la dernière en mai.Il a reconnu que les Nations unies faisaient des pieds et des mains pour respecter les termes de l'accord sur les céréales. Pourtant leurs efforts se sont avérés vains, puisque les pays occidentaux faisaient tout pour saper l’Initiative de la mer Noire.À son avis, l’Occident a utilisé l’Initiative de la mer Noire pour exercer un chantage politique et enrichir diverses corporations, parce qu’il n’avait pas l’intention de réaliser ses obligations.Un potentiel retour de la Russie?Pour M.Poutine, la Russie envisagera de reprendre l'accord sur les céréales, si tous les principes de sa participation sont pris en compte et mis en œuvre sans exception.Il a rappelé ces conditions qui sont exposées dans le mémorandum Russie-Onu:Initiative de la mer NoireSignée en été 2022 par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu, l’Initiative de la mer Noire a expiré le 18 juillet, après que la Russie a refusé de la prolonger.Elle prévoyait l'exportation de céréales, de denrées alimentaires et d'engrais ukrainiens à partir de trois ports de la mer Noire, dont celui d'Odessa. Cette entente faisait partie d’une série d'accords. La seconde partie de l’Initiative était un mémorandum de trois ans entre la Russie et les Nations unies.Vladimir Poutine avait déjà fait remarquer que les conditions de l'accord contre la Russie n'étaient pas respectées, malgré les efforts de l'Onu, parce que les pays occidentaux ne tenaient pas leurs promesses. Le dirigeant russe avait noté que l’objectif clé de l’entente n’était pas atteint, puisque les pays développés avaient reçu la plus grande partie des céréales ukrainiennes censées être envoyées aux pays dans le besoin, y compris africains.

