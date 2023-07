https://fr.sputniknews.africa/20230727/lafrique-exhorte-a-faciliter-la-livraison-des-cereales-sur-le-continent-dit-le-president-de-lua-1060815268.html

L’Afrique exhorte à faciliter la livraison des céréales sur le continent, dit le Président de l’UA

L’Afrique exhorte à faciliter la livraison des céréales sur le continent, dit le Président de l’UA

Les pays africains demandent de faciliter la livraison de céréales russes et ukrainiennes sur le continent, a déclaré Azali Assoumani, Président de l’Union... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T12:02+0200

2023-07-27T12:02+0200

2023-07-27T12:31+0200

afrique

afrique subsaharienne

sommet russie-afrique 2023

céréales

comores

union africaine (ua)

accord céréalier d’istanbul (2022)

inflation

alimentation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244958_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_274f29a7824cf11de0a2d8dabaa11d59.jpg

Impacté par la hausse des prix alimentaires, le continent africain appelle tous les participants à l’accord d'Istanbul à avancer quant à la livraison des céréales, a fait savoir Azali Assoumani, Président de l’Union africaine et chef de l'État comorien.La crise ukrainienne a un impact sérieux sur la sécurité alimentaire, a-t-il rappelé. "La résolution de cette crise sauvera un grand nombre de vies qui dépendent de l'approvisionnement alimentaire", a indiqué Azali Assoumani.Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine, également à cette session plénière, a affirmé que la Russie est prête à livrer gratuitement des céréales à de nombreux États africains, à savoir le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la Centrafrique et l'Érythrée. Il s’agit d’un volume de 25.000 à 50.000 tonnes qui arrivera dans les trois ou quatre prochains mois. Fin de l’accord céréalierÀ la mi-juillet, Moscou a décidé de ne pas prolonger l’accord céréalier, initialement conclu en juillet 2022 à Istanbul. L’arrangement se composait de deux volets, le premier permettant la reprise des exportations céréalières ukrainiennes via la mer Noire, le second devant faciliter le commerce russe des engrais et produits agricoles, perturbé par les sanctions occidentales. La Russie a à plusieurs reprises indiqué que le volet russe de l’accord n'était pas respecté, malgré les efforts de l'Onu. De plus, la majeure partie du grain ukrainien a été exporté vers les pays occidentaux, affirme la Russie, tandis que l'objectif principal, l'approvisionnement en céréales des pays nécessiteux, y compris les pays africains, n'a jamais été réalisé.

afrique

afrique subsaharienne

comores

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, céréales, comores, union africaine (ua), accord céréalier d’istanbul (2022), inflation, alimentation