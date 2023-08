https://fr.sputniknews.africa/20230822/la-russie-finalise-les-negociations-sur-ses-dons-de-cereales-a-six-pays-africains-annonce-poutine-1061543007.html

La Russie finalise les négociations sur ses dons de céréales à six pays africains, annonce Poutine

Sur fond de suspension de l’accord céréalier, la Russie prévoit de livrer à titre gracieux des céréales à six pays africains, entre 25.000 et 50.000 tonnes à... 22.08.2023, Sputnik Afrique

Les négociations sur la livraison gratuite de céréales à plusieurs pays africains sont en phase finale, a déclaré ce 22 août le Président russe dans un message vidéo adressé aux participants du Forum des affaires des BRICS.Il s’est également dit prêt à remplacer les céréales ukrainiennes auprès des pays dans le besoin après la fin de l'accord céréalier.Précédemment, le dirigeant russe avait cité les pays destinataires de ce don: le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l'Érythrée.Conditions pour la reprise de l’accord céréalierVladimir Poutine a aussi réaffirmé la disponibilité de Moscou à revenir dans l’accord céréalier si toutes les clauses la concernant étaient cette fois respectées. Par ailleurs, il a rappelé qu’"aucune des conditions" de cet accord n’avait été remplie et que les obligations envers la Russie avaient été ignorées.La majeure partie du grain ukrainien a été livrée aux pays occidentaux, tandis que l'objectif de l'accord visant l'approvisionnement en céréales des pays pauvres n'a jamais été respecté, a à plusieurs reprises expliqué le chef d’État russe. De plus, les couloirs maritimes utilisés pour le passage des navires en mer Noire ont été utilisés par l’Ukraine pour envoyer des drones aquatiques, a-t-il regretté.

