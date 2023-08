https://fr.sputniknews.africa/20230804/erdogan-annonce-avoir-trouve-le-moyen-denvoyer-des-cereales-russes-en-afrique-1061069057.html

Erdogan annonce avoir trouvé le moyen d’envoyer des céréales russes en Afrique

La Turquie est prête à transformer en farine les céréales russes pour les envoyer ensuite aux États africains les plus démunis, a déclaré M.Erdogan. Vladimir... 04.08.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

russie

céréales

turquie

farine

Recep Tayyip Erdogan a proposé un moyen pour fournir l’Afrique en céréales russes. La Turquie envisage ainsi de les transformer, sur son sol, en farine et de les envoyer sous cette forme.Après la transformation, "cette farine sera envoyée aux pays les plus pauvres d’Afrique et aux pays en développement", a-t-il ajouté. Sans donner plus de précisions.Proposition russeLa veille, Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a souligné que la Russie était déterminée à coopérer avec la Turquie et les autres pays intéressés pour trouver des options afin de fournir ses céréales aux pays dans le besoin.Le 27 juillet, lors du forum Russie-Afrique, le Président russe a promis de livrer gratuitement des céréales à certains États dans le besoin. Il s’agit du Burkina Faso, du Zimbabwe, de la Somalie, de la République centrafricaine, du Mali et de l'Érythrée. Ils recevront des volumes allant de 25.000 à 50.000 tonnes.La Russie a d’ailleurs fourni 11,5 millions de tonnes de céréales aux États africains en 2022, selon Poutine. Près de 10 millions de tonnes ont déjà été livrées au cours des six premiers mois de cette année malgré les sanctions imposées.Le 18 juillet, Moscou a refusé de reconduire l’accord céréalier de la mer Noire en arguant que le volet russe n’avait jamais été mis en œuvre.

