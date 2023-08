https://fr.sputniknews.africa/20230809/plus-de-200000-tonnes-le-caire-aurait-encore-achete-une-forte-quantite-de-ble-russe-1061182020.html

Plus de 200.000 tonnes: Le Caire aurait encore acheté une forte quantité de blé russe

Plus de 200.000 tonnes: Le Caire aurait encore acheté une forte quantité de blé russe

Dans le cadre d'un appel d'offres international, l’Égypte a acheté 235.000 tonnes de blé russe, selon Reuters. En juillet, le pays nord-africain est devenu le... 09.08.2023, Sputnik Afrique

L’Égypte, l’un des plus importants importateurs de blé russe, multiplie les achats.L’Autorité générale en charge des approvisionnements (GASC) a déclaré avoir acheté 235.000 tonnes de blé russe dans le cadre du dernier appel d'offres international, a écrit Reuters le 8 août.L'achat comprend 175.000 tonnes pour expédition du 15 au 30 septembre, ainsi que 60.000 tonnes pour expédition du 1er au 15 octobre.Hausse de la demande de blé russeCe pays nord-africain est un client habituel du blé russe. Début août, Le Caire a ainsi commandé au moins 300.000 tonnes au cours d’un appel d'offres.Au total, 360.000 tonnes de blé ont été achetées, dont 300.000 tonnes d'origine russe, au prix de 250 dollars la tonne, selon l'Union russe des exportateurs de céréales. Selon les termes de l’appel d’offres, le produit devra être livré du 1er au 10 septembre et du 15 au 25 octobre.Grand importateurEn juillet, l’Égypte est devenue le deuxième plus gros importateur de blé russe, toujours d’après cette source. Le Caire a acquis 499.000 tonnes, soit 118% de plus qu’en 2022.Au total, depuis juillet 2022, les approvisionnements en blé de la Russie vers l'Égypte ont dépassé 8 millions de tonnes, et ce malgré les obstacles mis en place par l’Union européenne, avait indiqué en juin l’ambassade russe en Égypte.

