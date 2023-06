https://fr.sputniknews.africa/20230619/les-livraisons-de-ble-russe-vers-legypte-montrent-qui-en-realite-aide-les-africains-1060033792.html

Les livraisons de blé russe vers l’Égypte montrent "qui en réalité aide les Africains"

Les livraisons de blé russe vers l’Égypte montrent "qui en réalité aide les Africains"

Malgré les obstacles mis en place par l’Union européenne, les approvisionnements en blé de la Russie vers l'Égypte ont dépassé les huit millions de tonnes sur... 19.06.2023, Sputnik Afrique

L’ambassade de Russie au Caire s’est félicitée des volumes des livraisons de blé russe vers l’Égypte, alors que les exportations de céréales et d’engrais à destination des pays dans le besoin sont entravées par l'Occident.Depuis le mois de juillet 2022, la Russie a livré plus de huit millions de tonnes de blé, a indiqué la mission diplomatique en confirmant les prévisions faites auparavant par l’ambassadeur Gueorgui Borissenko.Dimanche 18 juin, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui s’était auparavant rendu au Caire, a déclaré que l’Union européenne faisait des efforts pour aider à exporter plus de 30 millions de tonnes de céréales ukrainiennes.Le communiqué de la mission russe dénonce le fait que certains représentants de l'UE "continuent de mentir bruyamment qu'ils aident à exporter 30 millions de tonnes de céréales de l'Ukraine vers les pays en développement". Et de souligner que seulement 3% de ce volume a atteint les côtes africaines.Quid de l’accord céréalier?Nombre de conditions russes n’étant toujours pas respectées par la partie occidentale dans le cadre de l’accord céréalier, comme le déblocage des céréales coincées dans les ports européens ou encore la reconnexion de Rosselkhozbank au système SWIFT, la Russie songe à s’en retirer.Le 13 juin, Vladimir Poutine l’a confirmé en déplorant que les couloirs via lesquels les céréales sont transportées "sont constamment utilisés par l’ennemi pour lancer des drones navals". Et de rappeler que Moscou participe à cet accord "non pas pour l’Ukraine, mais pour [les] pays d’Afrique et d’Amérique latine" amis de Russie.

