La Russie songe à se retirer de l'accord céréalier, confirme Poutine

La Russie songe à se retirer de l'accord céréalier, confirme Poutine

Les couloirs maritimes établis dans le cadre de l'accord céréalier sont utilisés par l'Ukraine pour lancer des drones, a rappelé ce mardi 13 juin Vladimir... 13.06.2023, Sputnik Afrique

La partie russe se penche sur la possibilité de quitter l'accord céréalier, a confirmé le chef du Kremlin lors d'une réunion avec des correspondants de guerre.Il a tenu à souligner que la Russie participe toujours à cet accord "non pas pour l'Ukraine, mais pour nos pays amis d'Afrique et d'Amérique latine". "Parce que les céréales doivent d'abord aller dans les pays les plus pauvres du monde", a indiqué le Président russe.Pourtant, sur le volume total de céréales ukrainiennes livrées, seulement un peu plus de 3% sont allés aux pays pauvres, a-t-il rappelé.

