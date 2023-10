https://fr.sputniknews.africa/20231004/ce-pays-africain-est-le-principal-acheteur-de-ble-russe-pour-le-deuxieme-mois-consecutif-1062532276.html

Ce pays africain est le principal acheteur de blé russe pour le deuxième mois consécutif

Ce pays africain est le principal acheteur de blé russe pour le deuxième mois consécutif

L'Égypte a acheté près de 800.000 tonnes de blé russe en septembre et obtient ainsi, pour le deuxième mois consécutif, le titre du plus gros acheteur de ce... 04.10.2023

En septembre, l’Égypte est devenu le plus gros importateur de blé russe, selon l’Union céréalière russe, structure réunissant des exportateurs agricoles. Le pays nord-africain a acheté 782.000 tonnes de ce produit, même si les volumes ont été de 31% inférieurs par rapport à septembre 2022.En août, Le Caire était également le principal acheteur de blé russe, après avoir importé plus de 900.000 tonnes de céréales (-35%).La Russie et l’Égypte sont actuellement en contact en vue d’un achat, par le Caire, d'un lot considérable de blé russe, environ un million de tonnes, a fait savoir fin septembre la diplomatie russe.Volume record des exportationsDans le top 3 des acheteurs de blé russe en septembre figurent également la Turquie (616.000 tonnes) et l’Iran (490.000 tonnes).Sur le continent africain, excepté l’Égypte, l’Algérie et le Kenya comptent parmi les principaux marchés de ce produit. En septembre, le pays maghrébin a acheté 144.000 tonnes, le volume de livraisons est resté au même niveau que celui de l’année dernière.Au total, la Russie a exporté, pour le seul mois passé, 6,9 millions de tonnes de céréales, volume record pour ce mois au cours des six dernières années, ajoute l’Union céréalière russe.

