Récolte de céréales 2023: la Russie revoit ses prévisions à la hausse

Récolte de céréales 2023: la Russie revoit ses prévisions à la hausse

La Russie table sur une récolte importante cette année, qui pourrait atteindre 130 millions de tonnes de céréales, dont 90 millions de tonnes de blé.

Le ministère russe de l'Agriculture a revu les prévisions à la hausse pour la récolte de céréales dans le pays cette année, à 135 millions de tonnes contre 130 initialement. Quant au volume de blé, il a été accru à 90 millions de tonnes, contre 78 millions de tonnes précédemment.L'année recordCe volume est légèrement inférieur à l'année 2022 (157,7 millions de tonnes de céréales, dont 104,2 millions de tonnes de blé), mais dépasse globalement les récoltes moyennes à long terme, selon le ministre.Une récolte équilibrée "permettra de répondre aux besoins du marché intérieur et d'augmenter davantage les exportations".Exportations en AfriqueLes exportations de produits agricoles devraient dépasser les 45 milliards de dollars en 2023, selon le ministre. En 2022, la Russie a exporté pour 41,6 milliards de dollars.La Russie, le plus grand fournisseur mondial de blé et l'un des cinq premiers exportateurs de céréales depuis 2016, accroît ses livraisons en Afrique. Ainsi en 2022, Moscou a livré presque 18 millions de tonnes des céréales sur le continent, en majorité du blé, soit une hausse de 63% par rapport à 2021.

