Moscou détaille quand ses céréales gratuites seront livrées en Afrique

Moscou détaille quand ses céréales gratuites seront livrées en Afrique

Les livraisons de blé gratuit russe, à destination de six pays africains, devraient être réalisées d’ici fin 2023, a annoncé le chef adjoint de la diplomatie... 06.10.2023, Sputnik Afrique

La Russie livrera ses céréales gratuites promises à six pays africains au cours des trois prochains mois, a déclaré ce 6 septembre le vice-ministre russe des Affaires étrangères.En effet, Moscou a annoncé son engagement de faire un don de blé allant de 25.000 à 50.000 tonnes pour chaque pays concerné, à savoir le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l’Érythrée, lors du forum Russie-Afrique qui s'est tenu fin juillet à Saint-Pétersbourg. Un autre lot de grainsEn plus de cela, le projet de fourniture d’un million de tonnes de blé aux pays pauvres via la Turquie, à des prix préférentiels, est en cours de développement, a fait savoir le haut responsable russe.Cette intention avait été annoncée à l’issue des pourparlers entre les Présidents russe et turc, début septembre, à Sotchi.Le projet doit être réalisé avec la médiation du Qatar, selon les autorités russes et turques. La livraison a été annoncée après la suspension de l’accord céréalier par Moscou, qui a dénoncé à plusieurs reprises le non-respect de ses conditions. De plus, l’objectif essentiel de cet accord, à savoir la fourniture du blé ukrainien aux pays pauvres, n’a jamais été respecté.

