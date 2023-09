https://fr.sputniknews.africa/20230910/ne-pas-nous-limiter-a-1-million-de-tonnes-de-ble-pour-lafrique-ce-que-propose-erdogan-a-moscou-1062019636.html

"Ne pas nous limiter à 1 million de tonnes de blé" pour l’Afrique: ce que propose Erdogan à Moscou

Après que les Présidents russe et turc ont convenu de livrer un million de tonnes de blé russe aux pays pauvres via la Turquie à des prix préférentiels, Recep... 10.09.2023, Sputnik Afrique

Ankara à inviter Moscou d’accroître le volume de ses céréales destinées aux pays d’Afrique, c’est ce qu’a déclaré le Président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet du G20 le 10 septembre.La disponibilité russe à fournir aux pays africains 1 million de tonnes de blé à des prix préférentiels via la Turquie, avec un apport du Qatar, avait été annoncée par le Président Poutine à l’issue de ses négociations avec son homologue turc à Sotchi, le 4 septembre.Pour l'heure, Moscou n'a pas encore commenté cette proposition.Selon M.Erdogan, cet accord a une grande importance pour toutes les parties impliquées dans sa réalisation:Initiative de l’Onu attendueLe Président turc a également ajouté ne pas désespérer à renouveler l’accord céréalier expiré le 17 juillet et compte sur de nouvelles initiatives de l’Onu:Dans la déclaration adoptée à l’issue du sommet du groupe G20, les dirigeants des pays membres ont appelé à la mise en œuvre complète, rapide et efficace de l'initiative de la mer Noire, y compris le volet concernant la livraison d’engrais russes.Afin de relancer cet accord céréalier, toutes les obligations concernant la partie russe devraient être remplies, indiquait de son côté le chef de la diplomatie russe lors d'une réunion tenue fin août avec le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres.Entrevue russo-turque à SotchiLes chefs d’État russe et turc s’étaient rencontrés le 4 septembre à Sotchi au sud de la Russie pour discuter, entre autres, de la situation autour de l'accord céréalier expiré le 17 juillet et suspendu par Moscou suite au non-respect continu de ses exigences. À l’issue des pourparlers, les deux dirigeants étaient parvenus à une "entente de principe" sur la fourniture d'un million de tonnes de céréales russes bon marché aux pays en proie à la pénurie alimentaire.M.Erdogan avait pour sa part noté que son pays était prêt à prendre part dans la transformation du blé russe avant de le réacheminer.Vladimir Poutine avait également indiqué que la Russie commencerait dans quelques semaines à fournir gratuitement des céréales à six pays africains.

