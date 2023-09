https://fr.sputniknews.africa/20230906/moscou-et-ankara-conviennent-sur-la-livraison-dun-million-de-tonnes-de-cereales-1061930816.html

Moscou et Ankara conviennent sur la livraison d'un million de tonnes de céréales

Moscou et Ankara conviennent sur la livraison d'un million de tonnes de céréales

La Russie et la Turquie sont parvenus à une "entente de principe" concernant la fourniture d'un million de tonnes de céréales, a fait savoir le vice-chef de la... 06.09.2023, Sputnik Afrique

Dans le sillage des récentes négociations entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, Moscou et Ankara se sont mis d'accord sur la fourniture de 1 million de tonnes de céréales, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko.Selon lui, les deux parties se pencheront bientôt sur les modalités techniques de l'accord.Réunis à Sotchi le 4 septembre, les dirigeants russe et turc ont discuté notamment de la situation autour de l'accord céréalier. Ainsi, le chef du Kremlin a indiqué que la Russie commencerait dans quelques semaines à fournir gratuitement des céréales à six pays africains.M.Erdogan a pour sa part noté que son pays était prêt à aider à la transformation des céréales russes en vue de leur expédition vers les pays dans le besoin.Vladimir Poutine a en outre fait valoir que Moscou restait disposé à revenir dans l'accord céréalier une fois tous ses dispositions sont respectées.

