https://fr.sputniknews.africa/20230912/les-livraisons-gratuites-de-cereales-a-lafrique-debuteront-prochainement-selon-moscou-1062052101.html

Les livraisons gratuites de céréales à l’Afrique débuteront prochainement, selon Moscou

Les livraisons gratuites de céréales à l’Afrique débuteront prochainement, selon Moscou

Après que Vladimir Poutine a annoncé en juillet, lors du Sommet Russie-Afrique, être prêt à fournir gratuitement des céréales à six États africains, le... 12.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-12T11:01+0200

2023-09-12T11:01+0200

2023-09-12T11:01+0200

international

russie

afrique

céréales

livraisons

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/04/1060329530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea355aaa4a119325b6654d7fbfce2b99.jpg

Les livraisons gratuites de céréales aux pays africains devraient commencer prochainement. Cette déclaration a été faite par Dmitri Patrouchev, ministre russe de l’Agriculture, dans le cadre du Forum économique oriental, qui se déroule du 10 au 13 septembre à Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe.Six pays africains concernésEn juillet, lors du Sommet Russie-Afrique, Poutine a fait savoir que son pays était prêt à fournir gratuitement à un certain nombre de pays africains de 25.000 et 50.000 tonnes de céréales dans les mois à venir. Le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l’Érythrée sont concernés.Le chef de l’État a aussi noté que la Russie avait livré 11,5 millions de tonnes de céréales aux États africains en 2022. En outre, près de 10 millions de tonnes ont déjà été fournies au cours des six premiers mois de cette année malgré les sanctions imposées.La 8e édition du Forum économique oriental a pour thème "La voie vers le partenariat, la paix et la prospérité".

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, afrique, céréales, livraisons