Le ministère russe de l’Agriculture a précisé les modalités de fourniture de certains pays africains en céréales russes.Ces livraisons seront faites "dans un futur proche", a-t-il ajouté."La Russie continuera d'être un partenaire fiable pour les pays amicaux dans la fourniture non seulement de céréales, mais aussi de denrées alimentaires en général", a fait savoir le ministre.L'aide russeCes déclarations font suite à une promesse faite par Vladimir Poutine fin juillet au cours du forum Russie-Afrique. La Russie se déclare prête à fournir gratuitement des céréales aux pays africains les plus pauvres sur fond de non-reconduite de l’accord céréalier.

10.08.2023, Sputnik Afrique

La Russie livrera bientôt gratuitement jusqu'à 50.000 tonnes de céréales à 6 pays africains

Moscou va procéder prochainement à des livraisons de céréales à six pays africains, a confirmé le ministère russe de l'Agriculture. Destinées aux plus démunis, ces fournitures seront gratuites. Vladimir Poutine avait précédemment promis d’en livrer au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la Centrafrique et à l'Érythrée.