Ibrahim Traoré: "Nous ferons tout pour que la population sache que ces céréales viennent de Russie"

"La Russie est quand même un État qui est anti-impérialiste, qui n'aime pas l'esclavage, la domination, ne s'ingère pas dans les affaires internes des États […]. Et la Russie soutient comme elle peut. On est en conflit, on veut des armes ou quoi que ce soit. Tant qu'ils peuvent, ils donnent. On a un conflit, on a des déplacés, une situation humanitaire et ce qu'ils peuvent, ils donnent."