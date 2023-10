https://fr.sputniknews.africa/20231009/lavrov-revele-les-delais-des-livraisons-gratuites-de-cereales-a-six-pays-africains-1062657810.html

Lavrov révèle les délais des livraisons gratuites de céréales à six pays africains

Lavrov révèle les délais des livraisons gratuites de céréales à six pays africains

La Russie livrera des céréales à six pays africains d’ici fin 2023, mais elle continuera son aide humanitaire l’année prochaine, selon le ministre des Affaires... 09.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-09T15:50+0200

2023-10-09T15:50+0200

2023-10-09T15:50+0200

céréales

russie

afrique

livraisons

sergueï lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244134_0:33:3523:2015_1920x0_80_0_0_c879cf9ada279603d6dffcd7af42c8d7.jpg

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a révélé quand Moscou honorerait son engagement de livrer des céréales à six pays africains.Aucune influence sur la sécurité alimentaireLe ministre a ajouté que la suspension de l’accord d’Istanbul sur les céréales n’avait pas eu d’effets sur la sécurité alimentaire des pays en développement.Selon lui, tous les partenaires de Moscou sont sortis gagnants et toutes les livraisons d’engrais et de céréales russes prévues sont et seront exécutées.En juillet, lors du sommet Russie-Afrique, Poutine avait fait savoir que son pays était prêt à fournir gratuitement à un certain nombre de pays africains de 25.000 à 50.000 tonnes de céréales dans les mois à venir. Le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, la Somalie, la République centrafricaine et l’Érythrée sont concernés.Arrêt de l’initiative de la mer NoireL'accord sur les céréales a expiré le 18 juillet suite à la notification de Moscou envoyée à la Turquie, à l'Ukraine et aux Nations unies faisant état de sa décision de ne pas prolonger sa participation à l’Initiative. Laquelle avait auparavant été prolongée à deux reprises depuis le 18 novembre 2022.Le Président russe avait déjà fait remarquer que les conditions de la Russie n'étaient pas respectées, malgré les efforts de l'Onu, parce que les pays occidentaux n'ont pas la volonté de tenir leurs promesses.M.Poutine avait indiqué début septembre que la Russie était prête à réanimer l’initiative "dès que tous les accords sur la levée des restrictions à l’exportation des produits agricoles russes qui sont fixés seront pleinement respectés".Il a également souligné que "la Russie, malgré tous les obstacles, a l'intention de continuer à exporter des denrées alimentaires et des engrais, contribuant ainsi à stabiliser les prix et à améliorer la situation de l'industrie agricole mondiale".

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

céréales, russie, afrique, livraisons, sergueï lavrov