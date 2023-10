https://fr.sputniknews.africa/20231006/le-fmi-prone-une-afrique-prospere-au-nom-de-la-croissance-mondiale-1062596058.html

Le FMI nomme un facteur nécessaire pour la prospérité de l'Afrique

Le FMI nomme un facteur nécessaire pour la prospérité de l'Afrique

La prospérité de l'Afrique est une condition sine qua non de la croissance mondiale, or pour la garantir, il importe de maintenir les liens entre les pays développés et le continent africain, a déclaré le 5 octobre Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), en visite à Abidjan, en Côte d’Ivoire.Et de préciser: "les économies avancées vieillissent rapidement, mais elles ont un capital abondant. La clé sera de mieux connecter ce capital aux abondantes ressources humaines de l'Afrique - pour injecter plus de dynamisme dans la croissance mondiale actuelle, qui est anémique".L’Afrique paie un lourd tribut aux chocs mondiauxLa patronne du FMI a rappelé que les chocs successifs récents comme la pandémie de Covid-19, le conflit ukrainien, les catastrophes climatiques, la crise du coût de la vie et l'instabilité politique avaient conduit à une nouvelle augmentation de la dette publique de nombreux pays, notamment en Afrique.Le Nigéria, par exemple, a récemment supprimé les subventions aux carburants qui coûtaient environ 10 milliards de dollars en 2022, soit quatre fois le montant consacré à la santé, a-t-elle précisé.Les économies indienne et ivoirienne parmi les plus performantesKristalina Georgieva a entre autres spécifié les différences entre les dynamiques de croissance selon les pays, citant l'Inde et la Côte d'Ivoire parmi les plus abouties:Mme Georgieva a ajouté que l'Afrique obtiendrait bientôt un troisième siège au conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI), pour avoir une "voix plus forte" au sein de l'institution, selon les médias.

