La Russie révèle quelles armes intéressent au plus haut point l'Afrique

La Russie révèle quelles armes intéressent au plus haut point l’Afrique

15.08.2023

2023-08-15T11:06+0200

2023-08-15T11:06+0200

2023-08-15T11:06+0200

Le directeur général du principal exportateur d’armements russe Rosoboronexport Alexandre Mikheïev a révélé à Sputnik quel matériel de guerre russe attirait le plus l’attention des pays africains.Selon lui, Rosoboronexport négocie avec des partenaires africains les livraisons d’armes aux pays de la région qui pourraient avoir lieu après la satisfaction de la demande des forces armées russes."Nous nous attendons à un regain d’activité du partenariat industriel en matière de co-production sur le territoire des clients [africains, ndlr] dans le domaine spatial", a ajouté M.Mikheïev.Propositions faites en marge du sommet Russie-AfriqueFin juillet, le patron de Rosoboronexport avait fait savoir à Sputnik en marge du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg que la Russie était prête à développer de nouveaux types d’armes avec l’Afrique du Sud et à les produire sur son territoire.Il avait indiqué que sa société proposait diverses formes de partenariat technologique pour le développement conjoint de nouvelles armes et de nouveaux équipements militaires. Qui plus est, il avait aussi évoqué l’organisation de la production de produits russes sur le territoire d’États amis de la Russie.

