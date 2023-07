https://fr.sputniknews.africa/20230727/la-russie-est-prete-a-produire-de-nouvelles-armes-sur-le-territoire-de-lafrique-du-sud-1060836759.html

La Russie est prête à produire de nouvelles armes sur le territoire de l'Afrique du Sud

Le directeur général de l’agence russe d’exportation d’armements Rosoboronexport a fait savoir auprès de Sputnik qu'il avait l'intention de développer et de... 27.07.2023, Sputnik Afrique

La Russie est prête à développer de nouveaux types d'armes avec l'Afrique du Sud et à les produire sur ce territoire, a déclaré à Sputnik le directeur général de la société russe d’exportation d’armements Rosoboronexport ce 27 juillet en marge du Sommet Russie-Afrique.Coopération militaro-techniqueEn outre, il a indiqué que sa société proposait diverses formes de partenariat technologique pour le développement conjoint de nouvelles armes et de nouveaux équipements militaires. Qui plus est, il a aussi évoqué l’organisation de la production de produits russes sur le territoire d’États amis de la Russie, notamment une coopération militaro-technique avec l’Afrique du Sud.M.Mikheïev a aussi souligné que Pretoria est un partenaire stratégique de Moscou et un membre des BRICS, l'une des plus grandes unions économiques du monde.Le deuxième sommet Russie-Afrique a débuté ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement". Durant deux jours, cet événement diplomatique majeur va réunir 49 délégations.L’objectif est de promouvoir le renforcement de la coopération globale et équitable entre la Russie et les pays africains dans toutes ses dimensions: politique, sécurité, économie, science, technique et culture.

