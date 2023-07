https://fr.sputniknews.africa/20230725/ces-drones-de-securite-testes-en-combat-reel-seront-exposes-au-sommet-russie-afrique-1060766553.html

Ces drones de sécurité testés en combat réel seront exposés au sommet Russie-Afrique

L’agence russe d’exportation d’armements Rosoboronexport a précisé quels drones et autres systèmes utiles pour garantir la sécurité seront exposés pendant le... 25.07.2023, Sputnik Afrique

sommet russie-afrique 2023

afrique

russie

international

armes

drone

orion (drone russe)

hélicoptères

exposition

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/19/1060765623_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_260f4ad0fcbb41157a1054af1ba8ce7d.jpg

Des drones de reconnaissance et de frappe testés en combat réel, des armes automatiques spéciales et des hélicoptères russes seront présentés aux délégations africaines lors du 2e sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet, a annoncé ce mardi 25 juillet l’agence russe d’exportation d’armements Rosoboronexport.Le stand de la société est divisé en zones thématiques consacrées aux moyens de lutte contre le terrorisme et aux technologies intellectuelles numériques, note le communiqué.Drones, missiles, brouilleurs et hélicoptèresLes visiteurs du stand pourront voir entre autres le drone de reconnaissance et de frappe Orion, les drones de reconnaissance Orlan-10E et Orlan-30, le drone-kamikaze KYB-E et d'autres systèmes ayant largement fait leur preuve en emploi opérationnel réel.À côté des drones, il y a une exposition des moyens de lutte contre eux, dont les systèmes RB-504P-E, Serp-VS5, Saphir et autres.La zone des véhicules de combat exposera des engins blindés tels que Spartak, Tigre-Reid et Strela.Par ailleurs, les participants au sommet auront la possibilité de prendre connaissance des hélicoptères Ansat, Mi-8MTV-1 en version médicalisée, Mi-171E et Mi-38 en versions VIP, ainsi que Mi-171A3, premier hélicoptère offshore russe.Selon le communiqué, le 2e sommet Russie-Afrique est une très bonne occasion, pour le groupe Rostec dont fait partie Rosoboronexport, de consolider les relations avec ses partenaires traditionnels et d’entamer la conquête de nouveaux segments du marché.Le consortium Almaz-Antei a aussi précisé ce mardi 25 juillet quels systèmes de défense aérienne capables d’intéresser les pays africains il présenterait au sommet de Saint-Pétersbourg.Un premier sommet prolifiquePour Rosoboronexport, le prochain sommet est un événement unique qui permet de trouver de nouveaux points de croissance dans la coopération avec ses partenaires, d'autant plus que suite aux résultats du premier sommet, nous avons vu une conversion très haute et prolongée qui a marqué les négociations de Sotchi."Depuis 2019 et jusqu’à présent, nous avons signé plus de 150 contrats avec nos partenaires africains et garni notre carnet de commandes de plus de 10 milliards de dollars. Pendant ce temps, notre présence s’est élargie sur cinq nouveaux États du continent", a conclu M.Mikheïev.

2023

