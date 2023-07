Une gamme de systèmes de défense antiaérienne russe sera présentée lors du forum Russie-Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230725/une-gamme-de-systemes-de-defense-antiaerienne-russe-sera-presentee-lors-du-forum-russie-afrique-1060761367.html

Les participants du sommet Russie-Afrique, qui aura lieu les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg, auront la possibilité de faire connaissance avec une série... 25.07.2023, Sputnik Afrique

Des systèmes de défense antiaérienne à moyenne et courte portée seront présentés par le consortium de défense russe Almaz-Antei lors du forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Cette annonce a été faite ce mardi 25 juillet par le service de presse de l’entreprise.Selon la source, les participants et les invités du sommet pourront découvrir les produits militaires développés et fabriqués par le consortium. Plus concrètement, il s'agit des modèles de systèmes de missiles de défense aérienne à courte portée Tor-M2E, Tor-M2K, Tor-M2KM et de systèmes de défense aérienne à moyenne portée Viking et Buk-M2E.En outre, d’après le service de presse, le consortium montrera aussi des maquettes des stations radars de contrôle de l'espace aérien Podlet-K1KE, Kasta-2E2, Gamma-DE et Gamma-S1GE. De plus, un modèle de la station radar portable modernisée de reconnaissance PRP-5, sur des bases à chenilles et à roues, sera également exposé lors de l’événement.Les participants auront aussi la possibilité de voir le radar de reconnaissance portable Aïstenok, le complexe radar de détection et de contrôle des positions de tir ARLC 1L260-E, le radar de reconnaissance automoteur SNAR-10M1 et un modèle de station de brouillage de petite taille MSP-418K pour la protection des avions MiG-29.Un événement d’envergureLa deuxième édition du sommet Russie-Afrique aura lieu du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg, sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement". Tous les pays du continent y ont été invités, avait fait savoir la Russie.L’événement réunira 49 délégations qui représentent de nombreux pays du continent, mais aussi des associations régionales et sous-régionales comme l'Union africaine (UA) et un certain nombre d'autres, a précisé le chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique, Oleg Ozerov.Les principaux thèmes qui seront abordés sont le nucléaire civil, les technologies spatiales, les nouvelles routes logistiques et la souveraineté alimentaire.

